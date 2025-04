TRÊS LAGOAS: LULOCA conquista título do vôlei masculino, nos Jogos Escolares Três-Lagoenses Sub-17 – 2025

Teve muita emoção na definição do título do vôlei masculino do Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs) 2025 – Sub/17- Infantil, na quinta-feira, dia 02 de abril, no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha.

No jogo que definiu o campeão, a Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho (LULOCA) venceu a E. E. Prof. João Magiano Pinto (JOMAP), somente no set de desempate, com parciais de (21/25), (25/19) e (15/12).

Organizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), o campeonato de vôlei masculino contou com a participação de cinco equipes que disputaram em sistema de pontos corridos.

O JETs teve início no dia 18 de março e contou com a participação de 14 escolas da cidade e aproximadamente 600 atletas distribuídos em 59 equipes, nas modalidades de vôlei, vôlei de praia, futsal, handebol, tênis de mesa, xadrez. Em breve, serão disputadas as provas de atletismo e natação.

CLASSIFICAÇÃO FINAL – VÔLEI MASCULINO

Campeão: E. E. Luiz Lopes de Carvalho (LULOCA)

Vice-campeão: E. E. Prof. João Magiano Pinto (JOMAP)

3º Lugar: Colégio Anglo