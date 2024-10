Transporte público gratuito em Campo Grande nas eleições deste domingo

Campo Grande oferecerá transporte público gratuito durante o 1° turno das eleições municipais no próximo domingo, 6 de outubro. Decisão, publicada no Diogrande se aplicará também ao 2º turno, se necessário, em 27 de outubro de 2024.

Os ônibus circularão com a mesma frequência e itinerários de dias úteis, conforme a legislação do TSE. Para consultar horários e itinerários, basta acessar o site do Consórcio Guaicurus.

Vale lembrar que, em 2024, o horário de votação será das 7h às 16h em Mato Grosso do Sul, seguindo o fuso horário de Brasília. Os eleitores devem verificar seu local de votação antecipadamente, utilizando o nome ou número do título eleitoral, ou através do aplicativo e-Título para acesso rápido às informações.

As eleições deste ano vão escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores.