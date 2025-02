Traficante usa harmonização e implante para fugir da polícia

Lindomar Reges Furtado, de 45 anos, considerado um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil, foi preso pela PF no último domingo, 2, no Rio de Janeiro, após ficar foragido por quase três anos. Ele foi localizado em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, utilizando um nome falso e após realizar procedimentos estéticos, como harmonização facial e implante capilar, para modificar sua aparência e dificultar a identificação.

Furtado havia fugido de sua residência em 2022, no momento de uma operação da PF que desmantelou uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Com mandados de prisão expedidos, ele se escondeu no Paraguai, e sua esposa se entregou à polícia em 2024. Após a fuga, ele conseguiu novos documentos e passou a ser procurado sob o nome de Fabiano.

A prisão aconteceu após um trabalho de inteligência da PF, que também apreendeu R$ 55 mil, joias e documentos no imóvel onde ele estava escondido. Furtado, que era apontado como líder de uma organização criminosa, já foi encaminhado ao sistema prisional do Rio, onde ficará à disposição da Justiça.