Tiro após briga no trânsito quase atinge gestante em MS

Disparo atingiu banco onde estava gestante, que não ficou ferida

A Polícia prendeu um homem de 39 anos na tarde desta quinta-feira (5), investigado por tentativa de homicídio após uma discussão de trânsito registrada no fim de janeiro, em Maracaju. A prisão preventiva foi cumprida por equipes do SIG. O caso teve início após uma colisão na Rua Vacaria, quando o suspeito passou a perseguir o veículo das vítimas.

Durante a perseguição, o motorista de um HB20 branco efetuou um disparo de arma de fogo contra o carro. O projétil atingiu o banco do passageiro, onde estava uma mulher gestante, que não ficou ferida.

A investigação utilizou imagens de câmeras de monitoramento para identificar o veículo. Após a localização do automóvel, ele foi submetido a exame residuográfico, que reforçou os indícios do crime. Com base nas provas, a Justiça decretou a prisão preventiva. O suspeito foi localizado e encaminhado à delegacia para interrogatório, e o inquérito segue em andamento.

Caso haja denúncia do Ministério Público, ele poderá responder por tentativa de homicídio no Tribunal do Júri.