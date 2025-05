Terceiro pedido de impeachment contra Augusto Melo é protocolado no Corinthians

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, enfrenta um novo pedido de impeachment, o terceiro desde o início de sua gestão. A solicitação foi protocolada nesta segunda-feira (5) pelo conselheiro Paulo Roberto Bastos Pedro, integrante do Conselho de Orientação (CORI), no Conselho Deliberativo do clube.

O principal argumento do pedido é a reprovação das contas de 2024, que apontam um déficit de R$ 181,8 milhões. O passivo do clube já alcança R$ 828 milhões, valor que, mesmo com receitas a receber, representa R$ 407 milhões em dívida bruta.

Segundo o documento, o pedido se baseia em irregularidades como descumprimento de prazos na publicação de balancetes, contratações sem processo estatutário e falhas na transparência com o CORI. Também são citadas questões envolvendo a gestão de ingressos, o programa Fiel Torcedor e a empresa OneFan.

Além disso, o conselheiro aponta ausência de revisão orçamentária e falta de relatórios obrigatórios, como o da Ernst & Young. A direção do Corinthians foi informada nesta manhã, mas ainda não se manifestou.

Outros dois processos de impeachment contra Melo já foram iniciados, um deles com mais de 90 assinaturas e outro por recomendação do CORI. Em janeiro, uma votação foi suspensa por falta de tempo hábil. A admissibilidade do processo foi aprovada por 126 votos a 114.