Taygor brilha e coloca Aquidauanense na liderança

O Aquidauanense não tomou conhecimento do Coxim e goleou por 4 a 0, na quinta-feira (23), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O destaque da vitória foi o zagueiro Taygor, autor de dois gols, que ajudou o Azulão da Princesa a alcançar a liderança da competição, empatado com Costa Rica e Portuguesa/FC Pantanal.

A partida, realizada no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, teve início com o Aquidauanense dominando as ações. Fernandinho abriu o placar aos 20 minutos, e Lyncon ampliou aos 35. Taygor fez o terceiro ainda no primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de falta. Na segunda etapa, o defensor novamente se destacou ao marcar de cabeça o quarto gol aos 5 minutos, decretando a goleada.

Com o resultado, o Aquidauanense soma 4 pontos, liderando a competição pelo saldo de gols. O Coxim, por outro lado, segue sem pontuar, ocupando a lanterna. A próxima partida do time de Aquidauana será contra o Corumbaense, no sábado (25), às 15h, em casa.

Outros Jogos

Ivinhema 0 x 1 Portuguesa/FC Pantanal

Corumbaense 0 x 0 Costa Rica

Águia Negra 3 x 2 Naviraiense

Próxima rodada

Sábado

15h – Aquidauanense x Corumbaense

16h – Pantanal x Coxim

Domingo

15h30 – Dourados x Águia Negra

16h – Operário x Ivinhema

16h – Costa Rica x Naviraiense