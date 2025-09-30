quarta-feira, 1/10/2025

Suspeito de matar ex-delegado de SP morre em confronto

Foragido reagiu à prisão no Paraná e foi baleado pela polícia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Delegado Ruy Ferraz Fontes/Marco Ambrosio/Frame/Folhapress

Um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, morreu em confronto com a polícia no Paraná. Ele era foragido da Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito foi identificado após suas impressões digitais serem encontradas em um imóvel utilizado pelo grupo criminoso em Mongaguá, litoral paulista.

Após a expedição do mandado, o homem fugiu para Curitiba, onde foi localizado por equipes policiais. Durante a abordagem, reagiu atirando e acabou baleado, não resistindo aos ferimentos. Quatro outros suspeitos já foram presos.

Morte de ex-delegado repercute
Ruy Ferraz, com mais de 40 anos de carreira policial, foi morto em 15 de setembro enquanto fugia em alta velocidade de seus perseguidores, que o alvejaram com tiros após o carro capotar. Ele ocupava a Secretaria de Administração de Praia Grande desde 2023, após se aposentar da polícia, onde teve papel fundamental no combate ao crime organizado.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Zeca pede investigação urgente contra despejo de resíduos da Usina Raízen em Rio Brilhante

ANELISE PEREIRA - 0
Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nesta quinta-feira (25), o deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação...
Leia mais

Com força e união, turma do mulheres mil se forma com adesão total

ANELISE PEREIRA - 0
Com 100% de adesão, nenhuma desistência e quase nenhuma falta ao longo dos 40 dias de aula, a 10ª turma do curso de “Assistente...
Leia mais

SAS leva projetos inovadores para seminário internacional

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) de Campo Grande vai apresentar três projetos inovadores em um evento internacional voltado à população em...
Leia mais

SIDROLÂNDIA: Consciência ambiental é tema de passeio ao Jardim Botânico

ANELISE PEREIRA - 0
Em alusão ao Dia da Árvore, a Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Sedema) e da Secretaria...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia