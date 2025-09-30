Suspeito de matar ex-delegado de SP morre em confronto

Um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, morreu em confronto com a polícia no Paraná. Ele era foragido da Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito foi identificado após suas impressões digitais serem encontradas em um imóvel utilizado pelo grupo criminoso em Mongaguá, litoral paulista.

Após a expedição do mandado, o homem fugiu para Curitiba, onde foi localizado por equipes policiais. Durante a abordagem, reagiu atirando e acabou baleado, não resistindo aos ferimentos. Quatro outros suspeitos já foram presos.

Morte de ex-delegado repercute

Ruy Ferraz, com mais de 40 anos de carreira policial, foi morto em 15 de setembro enquanto fugia em alta velocidade de seus perseguidores, que o alvejaram com tiros após o carro capotar. Ele ocupava a Secretaria de Administração de Praia Grande desde 2023, após se aposentar da polícia, onde teve papel fundamental no combate ao crime organizado.