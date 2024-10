Surdoatletas se destacam em competição nacional de Ciclismo de Estrada e Mountain Bike

Campo Grande foi palco do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Mountain Bike para atletas surdos, no último sábado (19) e no domingo (20). O evento reuniu ciclistas de várias partes do país, buscando promover a prática esportiva entre surdoatletas, incentivando a inclusão e o desenvolvimento no esporte.

A competição organizada pela CBDS (Confederação Brasileira de Desportos de Surdos) junto à FDSMS (Federação Desportiva dos Surdos de Mato Grosso do Sul), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

No sábado (19), ocorreram as disputas de ciclismo de estrada, com as modalidades de 1.000 metros sprint e individual contrarrelógio. Já no domingo (20), ocorreu a competição de Mountain Bike, com surdoatletas representando oito federações.

A campo-grandense Tabata Larissa Rodrigues Lopes, 32 anos, recebeu a medalha de bronze na prova de ciclismo de estrada que disputou pela primeira vez. “Comecei a pedalar na pandemia, eu tinha muito ansiedade, moro em apartamento, só vivia presa, pensei em fazer alguma coisa e tentar melhorar a ansiedade, comprei uma bike barata era usada para eu poder fazer um passeio, fiz vários percursos curto e me senti bem. Resolvi comprar uma bike boa e comecei treinar e depois de muito tempo comecei a participar de um grupo que pedala 1 vez por semana, eles me acolheram. Fiquei muito feliz com o resultado”

O presidente da Federação Desportiva dos Surdos de Mato Grosso do Sul, Adriano Gianotto, ressalta a importância da competição. “Fico orgulhoso do nosso Estado conquistar estes resultados e fico muito feliz dos atletas se esforçarem ainda mais para alcançarem os seus objetivos no esporte de alto rendimento”.

Os vencedores do campeonato terão a chance de se classificar para a Surdolimpíada Internacional, que ocorrerá entre os dias 15 e 26 de novembro de 2025, em Tóquio, no Japão.