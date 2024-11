STF envia informações sobre grampo ilegal de Youssef

O Ministro do STF Dias Toffoli encaminhou documentos a diversas autoridades federais sobre o grampo ilegal realizado na cela de Alberto Youssef, durante sua detenção em 2014, na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, na Operação Lava Jato. A medida segue uma apuração que confirmou a captação ilícita de diálogos usando equipamentos públicos da União.

O caso foi levantado pela defesa de Youssef, que solicitou a investigação do possível envolvimento do ex-juiz Sérgio Moro na instalação do grampo. A defesa apontou que o juiz substituto da 13ª Vara Federal de Curitiba omitiu informações sobre os áudios captados, o que atrasou por mais de um ano o acesso a essas provas.

Embora o MPF tenha arquivado a investigação sobre os responsáveis, o ministro Toffoli reconheceu que a gravação de conversas foi, de fato, ilegal. Por isso, determinou o envio da Petição e dos documentos para a Procuradoria-Geral da República (PGR), Advocacia-Geral da União (AGU), Controladoria-Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério da Justiça, Polícia Federal e Presidência do Congresso Nacional, para que tomem as providências cabíveis.

Além disso, Toffoli decidiu levantar o sigilo da Petição e seus anexos, tornando as informações públicas.