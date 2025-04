Sonora se prepara para o Qualify, escolha da rainha do rodeio e tradicional Cavalgada

A cidade de Sonora entra na contagem regressiva para o início da programação de aniversário com a realização do Qualify, nos dias 11 e 12 de abril, e a tradicional Cavalgada no dia 13. O evento marca a abertura das festividades e promete reunir moradores e visitantes com atrações que incluem rodeio, baile, escolha da Rainha do Rodeio e bingo com sorteio de prêmios, incluindo uma moto Honda Biz zero quilômetro.

Montarias e shows movimentam as primeiras noites

Na sexta-feira (11), as festividades começam com as montarias em touros, reunindo peões da cidade que disputam vagas no rodeio principal da ExpoSonora 2025. Após as montarias, a noite segue com um show baile comandado por artistas locais.

No sábado (12), as montarias continuam e os dez melhores peões serão selecionados para representar Sonora na edição deste ano da ExpoSonora. A programação de sábado também inclui a aguardada escolha da Rainha do Rodeio 2025 e show baile com o grupo Uirapuru.

Domingo com Cavalgada, almoço e premiações

A programação do domingo (13) começa cedo, com a tradicional Cavalgada organizada pela Loja Maçônica Pôr do Sul. A concentração será a partir das 8h na Chácara do Rodney Forastieri, com chegada no Clube do Laço, onde haverá um almoço dançante ao som do grupo Uirapuru.

Logo após, acontece o bingo beneficente, que premiará os participantes com uma moto Honda Biz zero quilômetro e mais R$ 7 mil em dinheiro.

Abertura oficial das comemorações

Com o Qualify e a Cavalgada, Sonora dá início à programação especial de aniversário, reunindo esporte, cultura e confraternização. A expectativa é de grande participação da comunidade e visitantes, movimentando o município durante o fim de semana.