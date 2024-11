Sindicato mantém greve de ônibus em Campo Grande para segunda-feira

Em meio a uma disputa salarial, motoristas do Consórcio Guaicurus confirmaram para segunda-feira (25) a paralisação do transporte público em Campo Grande. A categoria exige um reajuste de 8%, mas a empresa ofereceu apenas 4%.

O impasse persiste após quatro reuniões infrutíferas. Além do aumento salarial, os motoristas denunciam as péssimas condições dos veículos, muitos com mais de 20 anos, e a sobrecarga de trabalho, que tem levado à demissão de diversos funcionários.

A greve ocorre em um cenário onde a tarifa de ônibus foi reajustada e a empresa reportou lucros milionários.