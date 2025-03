Simpósio de Cardiologia do Hospital Cassems de Ponta Porã destaca avanços no tratamento de emergências cardíacas

O Hospital Cassems de Ponta Porã, em parceria com a Neurocor, realizou nesta quarta-feira (20), o “Simpósio de Cardiologia”. O evento abordou protocolos emergenciais para infarto, insuficiência cardíaca e arritmias e contou com a participação de 50 profissionais da saúde.

O médico cardiologista e responsável técnico pela Hemodinâmica na unidade hospitalar, Diego Silveira, enfatizou a necessidade de rapidez no diagnóstico e na realização de angioplastias em casos de infarto, destacando o impacto positivo dessa agilidade. “Seguir protocolos rápidos não é apenas um procedimento padrão, é uma medida essencial que pode literalmente salvar vidas”, afirmou o médico.

Um dos temas abordados no Simpósio foi a integração entre a atenção primária e hospitalar no diagnóstico precoce da insuficiência cardíaca. A palestra foi apresentada pela médica cardiologista, Bruna Manfroi. O eletrofisiologista e palestrante convidado, Márcio Prado compartilhou casos de sucesso com dispositivos de monitoramento remoto para arritmias.

Expansão

Em 2024, a unidade passou por uma ampla expansão, que incluiu a adição de 10 novos leitos de UTI e a implementação de um serviço de Hemodinâmica que possibilita diagnósticos precisos e tratamentos minimamente invasivos.

Entre os procedimentos realizados estão angioplastia com stents, cateterismo cardíaco, ecocardiograma e ablação de arritmias, beneficiando pacientes com obstruções coronarianas e outras condições cardiovasculares.

As intervenções por hemodinâmica oferecem uma alternativa avançada às cirurgias tradicionais, permitindo procedimentos como correções cardíacas sem a necessidade de abrir o tórax. Essa abordagem garante uma recuperação mais rápida e tranquila, tanto no período pré-operatório quanto no pós-operatório, proporcionando maior conforto e segurança aos pacientes.

Essas melhorias garantiram um atendimento mais completo aos pacientes da região conhecida como ‘Princesinha dos Ervais’, reduzindo a necessidade de deslocamento até Dourados.

O Hospital Cassems de Ponta Porã está localizado na Rua Guia Lopes, 1785, no centro, e oferece agendamento pelo telefone (67) 99974-0556.