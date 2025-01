Servidor federal que bateu carro em Camelódromo de Campo Grande é solto após fiança de R$ 5 mil

O servidor federal, de 40 anos, que bateu o carro modelo Toyota Yaris no Camelódromo de Campo Grande, deixando um prejuízo de cerca de R$ 20 mil, foi solto após pagar fiança no valor de R$ 5 mil. O acidente aconteceu na madrugada desse domingo (12) e o servidor passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (13).

Após a colisão, a noiva do servidor se apresentou à PM (Polícia Militar) como condutora do carro, segundo o boletim de ocorrência. Porém, a polícia analisou imagens de câmeras de segurança que mostram o momento do acidente e, inclusive, o próprio servidor descendo do lado do motorista. Assim, o servidor foi preso e levado para a delegacia. A mulher também foi levada para a unidade, na condição de testemunha.

Durante interrogatório na delegacia, o servidor federal disse que possui passagens por violência doméstica e crimes de trânsito, mas optou por ficar em silêncio acerca da batida no Camelódromo.

Ele passou por audiência de custódia na manhã desta segunda (13), onde o juiz de Direito, Alexandre Antunes da Silva, arbitrou fiança no valor de R$ 5 mil. Logo, a fiança foi paga e o servidor liberado da prisão.

Apesar da soltura, ele teve a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa e deverá cumprir algumas medidas cautelares. O servidor deverá cumprir o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e está proibido de acessar ou frequentar bares, botecos, casas de jogos, prostíbulos e locais congêneres.

Servidor estava em boate ingerindo bebida alcoólica com a noiva antes do acidente

Quando ouvida na delegacia, a mulher de 42 anos contou à polícia que é noiva do servidor há aproximadamente seis meses. Durante o depoimento, ela revelou que estava em uma festa em uma boate da Avenida Afonso Pena, onde ela e o noivo ingeriram bebidas alcoólicas.

Em determinado momento, o casal decidiu ir embora para casa. Porém, durante o trajeto o servidor perdeu o controle da direção e bateu contra a estrutura do centro comercial.

Logo, eles saíram do carro e o servidor foi surpreendido pelos policiais. Inicialmente, ela alegou que estava conduzindo o carro, de sua propriedade, com o intuito de ajudar o noivo a pedido dele. Contudo, na delegacia ela resolveu contar a verdade após notar que as imagens de câmeras de segurança mostraram o contrário.

Prejuízo de R$ 20 mil

O presidente da associação, Narciso Soares dos Santos, informou que se calcula um prejuízo de R$ 20 mil. Devido ao rombo na estrutura, que deixou buraco na parede, um segurança será designado para monitorar comércio até que manutenção comece a ser feita. Apesar do acidente, camelódromo abriu normalmente nesta segunda-feira (13).



fonte: Jornal Midiamax