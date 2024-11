Semifinalistas do municipal de futebol suíço são definidos em Mundo Novo; Decisão do regional de futsal acontece na sexta-feira.

Na última terça-feira (26), no campo da AABB foram definidos os dois últimos semifinalistas do Municipal de Futebol Suíço da categoria Livre em Mundo Novo.

No primeiro jogo, as 19h30, a equipe do Delicato tintas venceu pelo placar de 2×1 o King Space. Em seguida, Carnaúba Terraplanagem levou a melhor vencendo por 4×0 a equipe do Bioanalise.

Assim, classificados para a semifinal as equipes do FI Instalações, Sup. Central, Delicato Tintas e Carnaúba Terraplanagem.

A semifinal está marcada para a próxima segunda-feira (02), na AABB, sendo:

19h – Carnaúba Terraplanagem x Delicato Tintas;

20h – F.I Instalações x Sup.Central.

Já na categoria Veteranos, acontece neste quinta feira (28) na AABB o jogo atrasado da primeira fase entre AABB x Frutaria Gregório.

SEMIFINAL REGIONAL ÓTICA CIENTIFICA DE FUTSAL

Na noite da última quarta-feira (27), o Regional Ótica Cientifica de Futsal em Mundo Novo conheceu seus dois primeiros semifinalistas no ginásio de Esportes Moreirão, classificando as equipes da Global Internet e Carnaúba Terraplanagem.

Confira os resultados:

Global Internet 3×2 Cassol Odontologia;

Carnaúba Terraplanagem 6×1 Foto Estilo.

Jogos de sexta-feira (29) – Quartas de Final:

19h – Clínica Freitas x Pantanal Futsal;

20h – Oliveirense/Tio San/Academia Evolution x FI Instalações.