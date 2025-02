SEMED dá início à Jornada Pedagógica com encontro de planejamento e integração

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), iniciou nesta segunda-feira (3) a Jornada Pedagógica com uma reunião on-line de planejamento e ambientação dos servidores da rede municipal de ensino.

A Jornada Pedagógica é um momento fundamental para a organização do ano letivo nas escolas. Além de promover a integração e o planejamento entre professores e equipes de apoio, o encontro também aborda aspectos essenciais, como o calendário escolar, a revisão do projeto político-pedagógico, a análise do regimento interno, o planejamento das avaliações, o ordenamento do espaço escolar, a formação das turmas e a lotação dos docentes. Com esses tópicos em pauta, a jornada garante um início de ano letivo mais estruturado e eficaz.

A reunião contou com a participação de mais de 12 mil servidores, entre diretores e equipes técnicas, transmitida ao vivo, e teve a presença do secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt; da superintendente de Políticas Educacionais, Ana Dorsa; e da secretária-adjunta, Maria Lúcia de Fátima.

“A Jornada Pedagógica é um momento de planejamento e integração fundamental para o sucesso do ano letivo. Estamos trabalhando para garantir que todas as escolas estejam preparadas para receber os alunos”, destacou o secretário Lucas Henrique Bitencourt.

“Acreditamos que a Jornada Pedagógica é uma oportunidade para que professores e equipes de apoio se preparem para o ano letivo, compartilhando experiências e conhecimentos”, ressaltou a secretária-adjunta Maria Lúcia de Fátima.

A superintendente de Políticas Educacionais, Ana Dorsa, destacou a importância do encontro com os professores e equipes de apoio, enfatizando que esta é uma oportunidade para a Secretaria de Educação estar mais próxima das 206 escolas municipais da capital. “Essa é uma forma de estarmos perto das nossas escolas, oferecendo uma acolhida inicial e desejando um ano benéfico para as crianças, com planejamento e direcionamento”, finalizou.