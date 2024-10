Semana Pra Dança começa com muitos espetáculos, coreografias e oficinas em Campo Grande

A Semana Pra Dança começou ontem (30) à noite com a abertura oficial no teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), seguido da companhia convidada Cia de Dança do Pantanal (Corumbá-MS), que apresentou o espetáculo ‘Janela do Dia’. O evento foi acessível em libras.

Até 6 de outubro, o evento terá uma ampla programação, com 16 espetáculos, 57 coreografias, 12 oficinas, 11 ações de mediação artística e festa, será possível dançar, aprender e apreciar dança em escolas, no teatro Aracy Balabanian, no Armazém Cultural, na praça Ary Coelho e no shopping Norte Sul Plaza.

A realização é do Colegiado Estadual de Dança de MS e da Associação Arado Cultural, com investimento da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Programação para apreciar dança pela capital

1° de outubro (terça-feira): às 19 horas, a Oficina de dança de Corumbá apresenta o espetáculo ´Comitiva Esperança´, no Armazém Cultural. Depois, às 20h30, a Ginga Cia de Dança leva ao palco do teatro Aracy Balabanian (no CCJOG), o espetáculo ´Rompendo Silêncios´, uma obra com dramaturgia e recriação coreográfica de Vanessa Macedo, sendo uma releitura do trabalho Silêncio Branco que teve como mote a violência contra a mulher.

A convite da Ginga Cia de Dança, essa nova versão é uma tentativa de observar a questão para além das certezas que se evidenciam no nosso cotidiano. O espetáculo tem classificação indicativa para maiores de 14 anos.

2 de outubro (quarta-feira): às 10 horas, a Cia Dançurbana apresenta o espetáculo ´R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória´, para alunos da Escola Municipal Iracema Maria Vicente. Já de noite, às 19 horas, a Isa Yasmin Cia de Dança encena ´Encontro de Tribos´, no Armazém Cultural.

Este espetáculo conta a história de mulheres que se encontravam nos Souks (Mercados à céu aberto), onde caravanas, tribos se encontravam para trocar mercadorias, vender e também descansar da longa jornada.

E, às 20h30, o Grupo de Dança Afro NegraÔ (ES) apresenta o espetáculo ´Abebé – O reflexo do corpo preto nos trinta anos do Grupo de Dança Afro NegraÔ´, no teatro Aracy Balabanian (no CCJOG). Neste espetáculo Negraô olha para o abebé de Oxum, como um instrumento de poder, ligado aos aspectos da fertilidade, e de construção de corporeidades coletivas que apontam para um trajeto que percorre, rememorando a sabedoria ancestral preta.

3 de outubro (quinta-feira): às 10 horas, Irineu Junior encena ‘Das coisas não ditas’, para alunos da Escola Estadual Waldemir Barros da Silva. De tarde, às 15h30, Isadora Pantarotto, Isabela Pantarotto e Laís Ferreira apresentam o espetáculo ‘En(casulo)’, na Escola Estadual João Carlos Flores.

De noite, às 19 horas, a Cia Duo Due (PR) encena o espetáculo ‘Frequências Dimensionais’, no Armazém Cultural. ´Frequências Dimensionais´ convida o público a uma exploração audaciosa de si, do espaço, tempo e da consciência.

No palco, uma bailarina se entrega à uma dança atenta, espiralada, presente e em diálogo com a música, dançando entre as dimensões físicas e metafísicas. Acompanhando a intérprete Ana Poltronieri, o músico Adilson Filho, embarca em uma jornada sonora igualmente improvisada.

E, às 20h30, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, apresentam ‘Procedimento #6’, no teatro Aracy Balabanian (no CCJOG). O espetáculo engloba dança, tecnologia e experimentação e tem rodado o Brasil no circuito do departamento nacional do Sesc, Palco Giratório 2024.

4 de outubro (sexta-feira): às 09h30, a Escola Municipal Antonio José Paniago será palco de uma mostra de coreografias para os estudantes e o público em geral. A mostra trará mais de 10 coreografias de artistas e grupos.

Depois, a programação segue na praça Ary Coelho: às 17 horas uma mostra com apresentações de três coreografias. Em seguida, às 17h15, Leonardo Lopes e Maria Fernanda Figueiró encenam a obra ‘El Alma se embarga por lo mucho que sabe’.

Já de noite, também no dia 04, às 19 horas, a Cia Shakti Fusion apresenta ‘Elementos’, no Armazém Cultural e, às 20h30, a Cia Jovem de Dança de Jundiaí (SP) leva ao palco do Aracy Balabanian (no CCJOG) os espetáculos ‘Hu.Ga’, ‘Mulher Jovem com os Olhos Fechados, c.1890’ e ‘Dança pra Lua’. A

Cia Jovem de Dança de Jundiaí é um corpo artístico ligado à Unidade de Gestão de Cultura (UGC), que foi retomado em 2018 a fim de ampliar a oferta cultural nos eventos gratuitos promovidos pela Prefeitura, além de valorizar a produção e o trabalho artístico no segmento da Dança. Desde então, sob a direção artística de Alex Soares, a companhia já apresentou diversas coreografias presentes em seu repertório.

5 de outubro (sábado): às 16 horas o shopping Norte Sul recebe uma mostra com dezenas de coreografias. De noite, às 19 horas, a Luminis Cia de Dança apresenta o espetáculo ‘Términus’ (para maiores de 14 anos) no teatro Aracy Balabanian (no CCJOG). ‘Términus’ transforma vivências pessoais em uma narrativa coreográfica rica e emotiva, explorando encontros e desencontros de um grupo de personagens.

Depois a programação segue para o Armazém Cultural: às 20h30, o Casa 4 (BA) encena ‘Me Brega, Baile!’ (para maiores de 16 anos), um mergulho no universo dos bailes de dança de salão. E, às 21 horas, começa a festa ‘Todo Mundo Dança’ com Dj Ladyafro e performers comandando a pista. E para quem quiser continuar dançando o ‘After’ será no Vexame Bar Alternativo.

6 de outubro (domingo): às 16 horas a Semana pra Dança realiza uma mostra com mais de 20 coreografias no Armazém Cultural. A programação do evento será encerrada às 20h30, com a Clarin Cia de Dança (RJ e SP) apresentando o espetáculo ‘Ou 9 ou 80’ (para maiores de 12 anos).

Este espetáculo utiliza o passinho e funk, para narrar dois trágicos acontecimentos: as 9 mortes em Paraisópolis (SP) e os 80 tiros no carro de uma família em Guadalupe (RJ). Essa linha de ações, sela a parceria entre RJ e SP, levando ao palco as vidas dos dançarinos das periferias dessas cidades.

Serviço

A Semana pra Dança 2024 acontece de 30 de setembro até 06 de outubro em vários pontos de Campo Grande – MS. A programação completa de oficinas, espetáculos, coreografias e festa pode ser conferida neste link. Os ingressos para os espetáculos serão liberados sempre 30 minutos antes de cada apresentação.

A realização é do Colegiado Estadual de Dança de MS e da Associação Arado Cultural, com investimento da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Acompanhe a programação diária pelo Instagram da Arado Cultural e da Semana pra Dança.