quarta-feira, 10/09/2025

Rio Verde promove capacitação sobre Brucelose Humana e Animal

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Rio Verde (MS), por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação de Vigilância Epidemiológica, realizou nos dias 9 e 10 uma capacitação voltada ao enfrentamento da Brucelose Humana e Animal.

A doença, de caráter infectocontagioso, atinge animais e pode ser transmitida aos seres humanos principalmente pelo contato direto com animais infectados ou pelo consumo de leite e derivados sem inspeção sanitária. Além dos riscos à saúde pública, a brucelose representa sérios prejuízos à produção rural. Segundo especialistas, a prevenção, por meio da vacinação do rebanho, da inspeção de alimentos e da adoção de cuidados sanitários, é a principal estratégia de combate.

O encontro contou com a participação de servidores da saúde, incluindo profissionais de postos de atendimento, hospital e Vigilância Sanitária, além de integrantes de outras secretarias municipais.

Durante a programação, também foi realizada uma palestra direcionada a produtores rurais, destacando a relevância da prevenção, já que este público desempenha papel fundamental no controle da doença.

A capacitação teve a presença do Dr. Marcelo Bourdette, representante do Ministério da Saúde, e dos especialistas Dr. Breno Lourenço, Jaqueline Romero e Lorrana Reis, que contribuíram com palestras e orientações técnicas.

De acordo com a Prefeitura de Rio Verde (MS), a iniciativa reforça o compromisso do município com a saúde pública e a conscientização da população sobre o tema.

