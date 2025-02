Rinaldo destaca pautas de relevância na volta dos trabalhos na ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul iniciou seus trabalhos de 2025 no dia 3 de fevereiro, e o deputado Professor Rinaldo Modesto não perdeu tempo em abordar pautas de grande importância para a população. Em suas falas, ele manifestou apoio à causa das mães atípicas de Campo Grande, que enfrentam dificuldades para garantir direitos básicos como alimentação e atendimento para filhos com deficiência. Rinaldo destacou a urgência da prefeitura em garantir regularidade no atendimento, especialmente quanto à oferta de fraldas, medicamentos e alimentação.

Outro tema abordado foi a recente resolução do Governo do Estado sobre a proibição do uso de celulares nas escolas da Rede Estadual de Ensino. Rinaldo, que apoia a medida, acredita que essa ação ajudará no desenvolvimento intelectual de crianças e jovens. Além disso, o deputado lembrou do Dia Estadual do Atleta Profissional, que ocorrerá no dia 10 de fevereiro, e destacou a importância da valorização dos atletas, sejam profissionais ou amadores.

O deputado também é autor de projetos voltados ao fortalecimento do esporte, como o Sistema Estadual do Esporte e Lazer, e enfatizou que o esporte é uma ferramenta essencial de inclusão social e geração de oportunidades.