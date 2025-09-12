RIBAS DO RIO PARDO: Prefeitura leva internet de qualidade a 100% das salas da escola ISA

O Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo finalizou nesta sexta-feira (12) um importante projeto de infraestrutura na Escola ISA, garantindo conectividade de ponta para alunos e professores.

A iniciativa consistiu na instalação de toda a rede lógica da unidade escolar, com cabeamento estruturado em CAT de alto desempenho e interligação entre roteadores por meio de fibra óptica. Além disso, foram instalados sete roteadores corporativos, distribuídos estrategicamente para alcançar 100% das salas de aula, assegurando sinal de wi-fi estável e de qualidade em todos os ambientes.

O diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, Marco Aurélio, destacou que a ação reforça o compromisso da gestão municipal em promover inclusão digital e modernizar o ensino.

“Nosso objetivo é oferecer condições que fortaleçam o aprendizado, facilitando o acesso a recursos digitais e às novas metodologias de ensino. Esse projeto garante que alunos e professores da Escola ISA tenham internet rápida e segura em todas as salas de aula”, ressaltou.

Com essa entrega, a Escola ISA passa a contar com infraestrutura compatível com as necessidades atuais da educação, permitindo que professores utilizem ferramentas digitais em suas aulas e que os estudantes tenham acesso facilitado a conteúdos online.

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo reafirma o compromisso de investir em tecnologia como aliada do desenvolvimento educacional, preparando as escolas para os desafios do presente e do futuro.

