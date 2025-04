Responsabilidade Compartilhada: Iniciativas e ações pelo fim da violência contra a mulher

Em Mato Grosso do Sul, a luta pelo fim da violência contra a mulher é uma responsabilidade compartilhada entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O movimento #TodosPorElas, criado pelo Judiciário, ganha força com a adesão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), que se dedica à promoção de leis que apoiem as mulheres em situação de violência, como o Programa Cuidar de Quem Cuida e o Recomeços. A colaboração entre os Poderes é fundamental para garantir políticas públicas integradas que ofereçam suporte contínuo às vítimas, incluindo apoio educacional e financeiro.

O presidente da ALEMS, Gerson Claro, destaca a importância das parcerias entre as esferas governamentais e a sociedade civil no combate ao feminicídio. Em sintonia com os esforços do Poder Judiciário, as propostas legislativas, como a ampliação do programa de apoio à mulher trabalhadora, refletem o compromisso com a dignidade feminina. A segunda fase da campanha #TodosPorElas reforça a prevenção e a reeducação social, visando um futuro sem violência para todas as mulheres. Com ações que incluem o Protocolo Ipê Lilás e atividades nas escolas e aldeias indígenas, a expectativa é que a violência contra a mulher seja cada vez mais combatida de forma integrada e eficaz.