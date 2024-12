Renato Gaúcho recusa ofertas de Santos e Vasco

Renato Gaúcho, ex-técnico do Grêmio, agradeceu o interesse de Santos e Vasco, mas anunciou que não assumirá nenhum clube no momento. O treinador, sem equipe desde sua saída do Tricolor Gaúcho, justificou a decisão com a necessidade de descansar após um ano desgastante. “Os projetos são bons, mas preciso de um tempo para recarregar as baterias”, disse ele nas redes sociais. Enquanto isso, o Santos segue em busca de um novo comandante após a demissão de Fábio Carille, enquanto o planejamento do elenco para 2025 segue em andamento.