Recurso pode levar a novo júri do caso Playboy da Mansão

A defesa do policial federal Everaldo Monteiro de Assis, condenado a 8 anos de prisão pela morte de Marcel Hernandes Colombo, o “Playboy da Mansão”, recorreu ao TJMS contra a sentença. O recurso visa a revisão da pena aplicada, que foi reduzida pelo juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Caso o TJMS acolha a apelação, o policial poderá ser submetido a um novo julgamento. A acusação alega que o juiz errou ao aplicar uma redução de pena sem que isso fosse solicitado pela defesa ou discutido pelos jurados.

O Ministério Público (MP) também pediu a prisão imediata de Everaldo e sugeriu aumento da pena devido a sua conduta, incluindo o envolvimento com adolescentes em situações de risco. A defesa rebate, argumentando que o MP se ocupa de “questões insignificantes” e que a acusação busca uma punição excessiva. Além disso, questiona a validade de provas, como uma foto de um adolescente com uma arma, afirmando que foi tirada em um contexto familiar.

O caso ganhou destaque após a execução de Marcel, em outubro de 2018, e o julgamento, ocorrido em setembro do ano passado. Além de Everaldo, outros condenados também estão sendo alvo de novos pedidos de agravamento de pena.