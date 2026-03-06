sexta-feira, 6/03/2026

Receita Federal apreende 400 kg de agrotóxicos em perseguição na BR-163

Milton
Publicado por Milton
Foto: Receita Federal

Perseguição na BR-163 termina com apreensão de carga tóxica avaliada em R$ 200 mil

A equipe de Vigilância e Repressão da Receita Federal em Mundo Novo (MS) apreendeu cerca de 400 kg de defensivos agrícolas contrabandeados durante uma operação realizada na manhã de ontem na BR-163. A ocorrência teve início após o condutor de um veículo desobedecer à ordem de parada e iniciar uma fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas e trafegando pela contramão.

Durante o acompanhamento tático em uma estrada vicinal, o motorista saltou do automóvel ainda em movimento e fugiu para uma área de mata, não sendo localizado até o momento. Um passageiro menor de idade foi detido e encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. Na vistoria, os agentes constataram que o veículo utilizava placas falsas e transportava mercadoria estrangeira sem qualquer documentação sanitária ou fiscal. O material ilícito, com valor estimado em R$ 200 mil, representa sério risco à saúde pública e ao meio ambiente por não possuir controle de toxicidade.

A operação reforça o papel estratégico da fiscalização aduaneira no combate ao crime organizado e na proteção da competitividade do agronegócio nacional, retirando de circulação produtos que alimentam redes criminosas.

BOCA AGRONEGÓCIO

