Produtores do RS sofrem por falta de crédito

Cinco meses após as enchentes de maio, os produtores rurais do Rio Grande do Sul ainda enfrentam graves dificuldades. Muitos não conseguem quitar dívidas e têm restrições em seus nomes, complicando o plantio da nova safra de verão.

As chuvas intensas devastaram estradas, pontes e propriedades, e os agricultores, já impactados por três estiagens seguidas, se veem obrigados a vender animais por falta de recursos. O movimento SOS Agro RS tem organizado protestos e tratoraços, clamando por soluções do governo.

Apesar das promessas do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, durante a Expointer 2024, os recursos necessários ainda não foram liberados. Paulo Ebbesen, do SOS Agro RS, critica a ineficácia das medidas. Jorge Dienstmann, um agricultor de Estrela, descreve a destruição em sua propriedade e a frustração por não ter recebido os auxílios prometidos.

A incerteza sobre a renegociação das dívidas gera preocupação e deixa os produtores sem crédito para a safra 2024/2025. A situação exige atenção imediata para evitar um colapso ainda maior na agricultura da região.