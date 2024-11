PRF no Mato Grosso do Sul inicia campanha Polícias Contra o Câncer Infantil 2024

APolícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul inicia nesta sexta-feira (1) a campanha “Policiais Contra o Câncer Infantil”. A ação é uma parceria com a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) e tem por objetivo realizar ações solidárias em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, celebrado no dia 23 de Novembro.

Participe conosco:

Neste ano, a PRF irá realizar arrecadação de fraldas infantis tamanhos P, M, G, EX E XXG e geriátricas tamanhos P e M. As doações podem ser realizadas até o dia 27/11 na Superintendência da PRF em Campo Grande – MS, localizada na rua Joel Dibo, 238, e em todas as Unidades Operacionais da PRF no estado. Clique aqui para conferir o endereço de todas as nossas Unidades.

As doações também podem ser enviadas diretamente para o PIX da AACC, através da chave: pix@aacc-ms@org.br. Banco do Brasil, Ag 4122-11 / CC 1968-2. CNPJ: 02.502.223/0001-82.

Já no dia 23/11, a PRF estará presente junto com a AACC/MS no Comper da Spipe Calarge, R. Spipe Calarge nº 1731, promovendo coleta de fraldas que serão direcionados à Associação, e expondo viaturas da corporação.

A PRF também reunirá seus servidores no dia 27/11 para doação de sangue e cadastro de medula óssea no Hemosul de Campo Grande (MS). Doar sangue é uma atitude que salva vidas e que faz toda a diferença no processo de tratamento das crianças que enfrentam esta doença. Doe você também!

Na tarde do dia 29/11, será realizada a entrega, na Sede da AACC/MS, dos alimentos e fraldas arrecadados, além de uma grande festa com demais instituições parceiras, para as crianças e adolescentes atendidos pela associação, encerrando a campanha deste ano.

Sobre a AACC/MS

A AACC/MS é uma instituição sem fins lucrativos e tem uma nobre missão: cuidar de crianças e adolescentes (de 0 a 18 anos) com câncer de todo o Mato Grosso do Sul e regiões vizinhas.

A AACC/MS oferece, em sua Casa de Apoio, suporte emocional e profissional às famílias de crianças e adolescentes com câncer e que precisam deixar temporariamente sua residência, família e emprego para se dedicarem ao tratamento do filho. Lá, eles recebem acolhimento, refeições, atividades, atendimento com nutricionistas, psicólogos e Classe Hospitalar.

Além disso, a AACC/MS é parceira do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul com atuação no Centro de Tratamento Onco-Hematológico Infantil (CETOHI). Lá, a atuação da AACC/MS inclui a promoção de atividades lúdico-pedagógicas na Classe Hospitalar, brinquedoteca e atendimento no isolamento e ambulatório. Também apoia com a equipe multiprofissional, como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas e assistentes sociais, para cuidar da saúde física, emocional e nutricional de pacientes e familiares.

Este é o 9º ano que PRF e AACC/MS realizam a campanha Policiais Contra o Câncer Infantil. A proposta da parceria é estimular a solidariedade e permitir a aproximação dos policiais com a realidade enfrentada por estas crianças e adolescentes que travam a luta contra o câncer, promovendo encontros cheios de apoio, energia e entusiasmo,

fortalecendo e colaborando com o processo curativo.