Pressão Total: Ronaldo é Cobrado por Torcida do Valladolid

Ronaldo Nazário, dono do Real Valladolid, enfrenta forte pressão da torcida após nova derrota do clube na La Liga. No mesmo fim de semana em que a equipe foi batida de virada pelo Barcelona e rebaixada oficialmente para a Segunda Divisão, o ex-jogador foi flagrado deixando um bar em Madri com sinais de embriaguez, o que inflamou ainda mais os ânimos dos torcedores.

A “Federação de Torcedores do Real Valladolid” publicou uma dura nota nas redes sociais acusando Ronaldo de estar “matando o clube” e criticando sua ausência no estádio José Zorrilla durante o jogo. O grupo também protesta contra a demora na venda do clube, alegando que a gestão atual só aprofunda a crise.

Durante a partida, a torcida levou cédulas falsas de 500 euros com o rosto de Ronaldo e frases como “Ronaldo vá para casa” e “Venda agora”, em clara demonstração de insatisfação. A derrota foi a oitava consecutiva, um recorde negativo na história quase centenária do Valladolid.

Afundado na lanterna, com apenas 16 pontos, o time vive um dos momentos mais difíceis de sua trajetória. A imagem pública de Ronaldo, agora também empresário, sofre abalo considerável com a repercussão.