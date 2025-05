Presidente do IDAMS visita à Santa Casa de Campo Grande e reforça compromisso com a gestão pública e saúde

Em uma ação técnica e humanizada voltada para o fortalecimento da gestão pública e a melhoria das condições de saúde em Mato Grosso do Sul, João Paulo Lacerda, presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), realizou uma visita ao Hospital da Santa Casa de Campo Grande. O intuito foi conhecer de perto as condições de atendimento hospitalar, especialmente os projetos de reforma em andamento de ampliação e modernização que visam melhorar a infraestrutura e garantir um atendimento eficiente para a população, uma vez que a instituição atende uma significativa parcela da população sul-mato-grossense.

Acompanhado pela equipe de gestão do hospital, o advogado João Paulo Lacerda visitou as dependências das unidades de Pronto Socorro Adulto e Pediátrico, da UTI Congênita, onde são atendidas as crianças submetidas a cirurgias cardíacas, além das condições das áreas críticas do hospital, como as áreas vermelha e verde. A visita também permitiu uma conversa com a presidente da Santa Casa, Alir Terra, sobre a atual realidade dos serviços oferecidos e os desafios que a instituição enfrenta, como a viabilidade das obras, a capacidade de atendimento e os projetos de expansão da infraestrutura, com o objetivo de torná-la mais moderna e eficiente, com ênfase nas melhorias em andamento, como as reformas de ampliação e o aumento de número de leitos.

Como especialista em Direito Administrativo, Lacerda demonstrou interesse pelos projetos futuros da instituição e destacou que a atuação de entidades voltadas ao atendimento do cidadão é fundamental no apoio às políticas públicas voltadas para o avanço da saúde e melhoria da qualidade de vida da população no estado. Ele ressaltou que uma gestão pública bem estruturada é essencial para garantir a evolução contínua dos serviços de saúde, garantindo que a população tenha acesso a um atendimento de qualidade.

“Estamos acompanhando de perto a evolução das obras e discutindo as melhorias necessárias. Sabemos que a Santa Casa é uma referência para a saúde pública no estado e, por isso, é importante acompanhar o trabalho da instituição, de modo a resultar em um atendimento mais ágil e eficiente para todos”, afirmou João Paulo Lacerda.

Ele acrescenta que a visita reforça o compromisso com a qualidade da gestão pública e com a saúde da população. “Como presidente do IDAMS, acredito que é essencial apoiar as iniciativas de melhoria na infraestrutura hospitalar, especialmente quando há uma combinação de investimentos públicos e privados para ampliar a capacidade de atendimento”, concluiu Lacerda.

Ao final da visita, o presidente do IDAMS participou de uma reunião com um grupo de mulheres mobilizadas no projeto “Juntos Pela Vida – Sua Contribuição Salva!”, que visa engajar a comunidade na arrecadação de recursos para garantir o sucesso da reforma do pronto-socorro. “Esta é uma causa que transcende qualquer instituição ou iniciativa individual. A reforma do pronto-socorro da Santa Casa é essencial para garantir qualidade no atendimento à nossa população, especialmente em tempos de tantas dificuldades. Como presidente do IDAMS, reafirmo o compromisso do instituto em apoiar não apenas projetos como este, mas também outras iniciativas que contribuam para o fortalecimento da saúde pública e para o bem-estar da nossa comunidade

Para Alir Terra, presidente da Santa Casa, a visita do IDAMS simboliza um importante gesto de apoio institucional, refletindo um compromisso concreto com a melhoria da gestão pública e com o fortalecimento da saúde em Mato Grosso do Sul. Essa visita não apenas reafirma a parceria entre instituições sérias, mas também reforça a importância da colaboração mútua para promover avanços significativos no setor de saúde, garantindo um atendimento mais eficiente e de qualidade à população.