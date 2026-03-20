Prefeitura leva atendimento odontológico a escolas públicas no Dia B da Saúde Bucal

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realiza nesta sexta-feira (20), Dia Mundial da Saúde Bucal, uma grande mobilização nacional voltada à promoção, prevenção e ampliação do cuidado odontológico no Sistema Único de Saúde (SUS). O atendimento preventivo no município já ocorre rotineiramente, mas a ação do Dia B da Saúde Bucal é considerada ainda mais especial, em razão da sua abrangência.

Dados recentes da Organização Mundial da Saúde indicam que a cárie é uma das doenças mais prevalentes na infância, cerca de 40% das crianças entre 5 a 12 anos apresentaram cárie dentária, conforme SB Brasil, realizado pelo Ministério da Saúde.

Com o objetivo de ampliar o acesso ao atendimento odontológico em todo o país, surgiu o Projeto Criança Sorridente, estratégia do Ministério da Saúde voltada ao enfrentamento da cárie dentária na infância. Em Campo Grande, a mobilização é coordenada pela Sesau, por meio da Gerência da Rede de Atenção à Saúde Bucal, em parceria com o Programa Saúde na Escola (PSE).

Christiane Saliba, gerente da Rede de Atenção à Saúde Bucal (Foto: Rafael Benjamim)

A dentista e gerente da Rede de Atenção à Saúde Bucal da Sesau, Christiane Saliba, explica que a proposta é alcançar principalmente estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, priorizando aqueles em situação de maior vulnerabilidade. Todavia, a faixa etária de 0 a 3 anos também está sendo contemplada nesta ação, com equipes também em Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), em diversas regiões da Capital.

Nesta ação, o foco principal é o atendimento direto aos alunos da rede pública. Ao todo, 13 escolas participam, com o envolvimento de 29 equipes de saúde bucal da Atenção Primária da Sesau. Os profissionais realizam avaliações clínicas, orientações de higiene e procedimentos odontológicos básicos.

O objetivo é garantir acesso ao cuidado e evitar o agravamento de problemas bucais. “O destaque de hoje é o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), técnica baseada na odontologia de mínima intervenção. O método utiliza instrumentos manuais e dispensa o uso de equipamentos invasivos, reduzindo o desconforto e ampliando a aceitação das crianças durante o atendimento”, destaca Christiane.

Simon Pedro, de sete anos, junto com a equipe de odontologia que o atendeu (Foto: Rafael Benajamin)

Parcerias

A mobilização também reforça a integração entre saúde e educação, reconhecendo a escola como espaço estratégico para a promoção de hábitos saudáveis. Além dos atendimentos de hoje, as equipes realizam atividades educativas, como palestras e orientações sobre escovação correta.

O diretor da EM Prof.ª Ione Catarina Gianotti Igydio, Marcus Fabio Cruz Santana, conta que a parceria funciona com sucesso e que é importante conscientizar os pais da necessidade de participar desse movimento.

“Eu sou daquela época em que as crianças tinham medo dos dentistas, da roupa branca, do motorzinho. Mas, hoje em dia, os dentistas estão mais incluídos na nossa rotina, são pedagógicos. Esta parceria da escola, família e Sesau é excepcional. As crianças aprendem brincando a cuidar dos dentes e já posso ver os seus sorrisos mais bonitos”, ressalta.

Alunos da EM Prof.ª Ione Catarina Gianotti Igydio aprendendo a escovar os dentes (Foto: Rafael Benjamin)

A ação, que em Campo Grande também conta com apoio de profissionais vinculados à residência da Fiocruz e à coordenação estadual de saúde bucal, ocorre simultaneamente em mais de 60 municípios brasileiros, ampliando o alcance das políticas públicas.

Quem aprova a iniciativa é o estudante Simon Pedro, de 7 anos, aluno da 2º ano. “Achei legal, colocaram uma massinha no meu dente. Oh, nem doeu”.

A expectativa é que milhares de atendimentos sejam realizados ao longo do dia em todo o Brasil, contribuindo para a prevenção de doenças e o fortalecimento da Política Nacional de Saúde Bucal.