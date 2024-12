PORTO MURTINHO: Prefeito Nelson Cintra busca novos investimentos.

Nesta quarta-feira (04), o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, acompanhado pela Dra. Andreara Castro, cumpriu uma agenda intensa em Brasília, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do município.

Durante o dia, diversas reuniões estratégicas foram realizadas com parlamentares e representantes do Congresso Nacional, tendo como um dos encontros ocorridos com o deputado federal Dr. Luiz Ovando em demanda para a ampliação da Escola Nossa Senhora Caacupê e a cobertura de quadra coberta. Já com o deputado federal Dagoberto Nogueira, no qual foi discutida a necessidade de investimentos para o custeio da saúde em Porto Murtinho. O objetivo é garantir a continuidade e a ampliação da qualidade dos serviços oferecidos à população.

Na reunião com o Deputado Federal Beto Pereira, foi solicitada a reforma do Centro de Atendimento ao Cliente (CAT), trazendo melhorias aos serviços prestados à comunidade. O prefeito também se reuniu com o deputado federal Vander Loubet para discutir a reforma do Museu Dom Jaime Aníbal Barrera, um importante símbolo da história e cultura local.

Em agenda com a senadora Tereza Cristina apresentaram importantes demandas para revitalização da Casa da Cultura, um espaço essencial para preservar e promover a identidade cultural do município. Em outro momento se reuniram com a senadora Soraya Thronicke para destacar a revitalização da Casa da Cultura, a reforma do Ginásio Mário Andreazza e a aquisição de um micro-ônibus para a saúde.

A agenda do dia foi encerrada com uma reunião com o deputado federal Dr. Geraldo Resende, onde apresentaram demandas prioritárias para a implantação de um CAPS, a aquisição de um micro-ônibus para a saúde e outro para a Assistência Social.

As reuniões realizadas na capital federal demonstram o compromisso da administração municipal em buscar parcerias e investimentos para o desenvolvimento de Porto Murtinho, abrangendo saúde, cultura, assistência social e infraestrutura. A dedicação e o comprometimento do prefeito Nelson Cintra e da Dra. Andreara Castro refletem o compromisso com o progresso e o bem-estar da população.