Porto Murtinho é, novamente, a cidade mais quente do País

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) informou, na tarde desta terça-feira (14), que a cidade mais quente do País, novamente, é Porto Murtinho, a 361 quilômetros de Campo Grande. A cidade teve picos de 40,6ºC durante esta tarde.

Ainda segundo o instituto, outra cidade que figura no ranking das mais quentes do Brasil é Corumbá, que registrava 36,1ºC na tarde de hoje, sendo somente o quinto município com índices de temperatura elevados.

Porto Murtinho também lidera o ranking de baixa umidade. Conforme o INMET, a umidade relativa do ar no município não passa de 14%. Neste quesito, Paranaíba aparece com 25% e, Três Lagoas, com 27%.

Cuidados

Para evitar problemas de saúde, a recomendação é investir em cuidados básicos:

Beba bastante líquido, mantenha o corpo hidratado mesmo sem sentir sede;

Evite desgaste físico nas horas mais secas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;

Dê preferência a frutas que contêm mais líquidos, como melancia, melão e laranja;

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Usar chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol.

Crianças e idosos exigem atenção redobrada nesse período; por isso, é necessário ficar atento à hidratação.



fonte: midiamax