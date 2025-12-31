Polícia prende homem por importunação sexual

Na tarde desta terça-feira (30), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante um homem de 23 anos pelo crime de importunação sexual. O caso aconteceu na Vila Planalto, em Campo Grande, quando a vítima retornava da academia e foi abordada por um motociclista que a apalpou e fugiu. A mulher, em estado de choque, buscou ajuda em uma residência próxima, onde reside um policial civil. Ele analisou imagens de câmeras de segurança e acionou imediatamente a equipe da delegacia.

Em menos de três horas, os policiais identificaram o autor e localizaram seu endereço. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a prisão foi ratificada pela delegada plantonista. O caso reforça a atuação rápida da Polícia Civil no combate a crimes sexuais na região.