quarta-feira, 31/12/2025

Polícia prende homem por importunação sexual

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Na tarde desta terça-feira (30), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante um homem de 23 anos pelo crime de importunação sexual. O caso aconteceu na Vila Planalto, em Campo Grande, quando a vítima retornava da academia e foi abordada por um motociclista que a apalpou e fugiu. A mulher, em estado de choque, buscou ajuda em uma residência próxima, onde reside um policial civil. Ele analisou imagens de câmeras de segurança e acionou imediatamente a equipe da delegacia.

Em menos de três horas, os policiais identificaram o autor e localizaram seu endereço. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a prisão foi ratificada pela delegada plantonista. O caso reforça a atuação rápida da Polícia Civil no combate a crimes sexuais na região.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Sindicado das Indústrias de Papel e Celulose divulga vagas

Milton - 0
O Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose de Mato Grosso do Sul (Sinpacems) anunciou novas vagas de emprego para quem deseja iniciar o...
Leia mais

PT inicia em fevereiro caminhada com Fábio Trad na Capítal e 78 municípios

Milton - 0
O presidente do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, deputado federal Vander Loubet, confirmou para a primeira quinzena de fevereiro o início da caminhada,...
Leia mais

Dezembro Laranja chama atenção para cuidados com a pele e perigos do bronzeamento artificial

Milton - 0
ampanha destaca prevenção do câncer de pele e atuação contínua da SES e da Vigilância Sanitária no Estado Cuidar da pele é um gesto diário...
Leia mais

Pescadores têm até 31 de dezembro para comprovar atividade

Milton - 0
Pescadores profissionais devem entregar o Relatório Anual de Exercício da Atividade Pesqueira (Reap) até o dia 31 de dezembro. O documento comprova a atividade...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia