Polícia investiga furto de 100 mil ovos orgânicos na Pensilvânia

A Polícia Estadual da Pensilvânia investiga o roubo de 100 mil ovos orgânicos ocorrido na noite de sábado. O furto foi cometido de um caminhão de distribuição da Pete & Gerry’s Organics, uma empresa que oferece ovos de galinhas criadas de forma sustentável e ética. Os ovos, avaliados em US$ 40 mil (aproximadamente R$ 231 mil), foram roubados em meio à alta nos preços dos ovos nos Estados Unidos, que subiram 22% desde o início de 2025, com uma dúzia chegando a US$ 7,09. A empresa está colaborando com as autoridades para resolver o caso, enquanto o roubo ocorre em um contexto de alta demanda e escassez no mercado.