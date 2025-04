PM de folga salva criança inconsciente em praça no Bairro Santo Antônio

Um policial militar de folga salvou a vida de uma criança que desmaiou após cair em uma praça no Bairro Santo Antônio, na noite desta quarta-feira (16)em Campo Grande. O menino de nove anos teria sofrido um mal súbito e batido a cabeça no chão, ficando inconsciente.

O PM passava próximo ao local onde várias crianças brincavam, quando percebeu que o garoto havia caído e não se levantava. Inicialmente, pensou que fosse apenas parte de uma brincadeira. No entanto, ao notar que o menino permanecia imóvel, correu para prestar ajuda.

Segundo informações, a criança respirava com dificuldade. O militar então realizou os primeiros socorros, desobstruindo as vias aéreas do menino, que voltou a respirar. Mesmo assim, a criança permaneceu inconsciente por vários minutos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o garoto até uma UPA. Ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A ação rápida do policial foi fundamental para evitar um desfecho trágico.