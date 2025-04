Piloto de Moto morre após colisão com caminhonete em Amambai

Gilmar Rodrigues Martins (29) morreu na noite de domingo (13), após ser atingido por uma caminhonete GM S10 na rodovia MS-156, entre Amambai e Caarapó. O piloto da moto estava com a moto parada na pista, aparentemente com problemas mecânicos, quando foi atingido pela caminhonete conduzida por uma jovemde 27 anos. Com o impacto, Gilmar foi arremessado a cerca de 30 metros, falecendo no local.

Testemunhas disseram que a motorista trafegava normalmente pela via quando sentiu um forte impacto. Ela parou o veículo e, ao verificar o que aconteceu, encontrou a moto caída e o corpo da vítima a poucos metros. O irmão do motociclista, que também estava na estrada, informou que eles haviam parado para tentar consertar a moto, mas não haviam colocado sinalização no local.

A motorista permaneceu no local e prestou socorro até a chegada da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Civil. A perícia científica também esteve no local para apurar as causas do acidente.