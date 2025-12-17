quarta-feira, 17/12/2025

Petrobras demonstra interesse em investir em esporte e cultura no MS

Lei estadual permite uso de benefícios fiscais para projetos estratégicos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Agência Petrobras

O governo de Mato Grosso do Sul anunciou que a Lei 349/2025 permitirá que empresas com benefícios fiscais no estado invistam em projetos culturais e esportivos previamente aprovados pelos Ministérios da Cultura e do Esporte. Entre as companhias interessadas, a Petrobras se destacou ao manifestar intenção de participar, junto a mais de 300 empresas locais de diversos setores, como papel e álcool. A iniciativa visa captar recursos significativos, elevando a qualidade e o alcance de atividades esportivas e culturais em todo o estado. Secretarias e municípios já se preparam para apresentar projetos que possam receber esses aportes.

A medida promete fortalecer a formação de cidadãos e incentivar jovens a se engajarem em atividades construtivas. Segundo autoridades, a parceria público-privada será decisiva para transformar o cenário cultural e esportivo regional. Espera-se que os primeiros investimentos comecem ainda neste ano, impulsionando projetos estratégicos e de grande impacto social.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Combate ao tráfico: Polícia cumpre mandados contra o CV

Milton - 0
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta quarta-feira (17) a Operação Contenção, com o objetivo de combater o Comando Vermelho...
Leia mais

Via Verde impulsiona plantio de 700 novas árvores no Monte Líbano

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), avança mais...
Leia mais

Vendedor ambulante é preso após ataque com canivete em chiparia

Milton - 0
Um vendedor ambulante de 37 anos foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (10) no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, após atacar...
Leia mais

Paranaíba inicia vacinação contra a Bronquiolite

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal de Paranaíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a vacinação contra a bronquiolite. A imunização está sendo realizada com...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia