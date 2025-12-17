Petrobras demonstra interesse em investir em esporte e cultura no MS

O governo de Mato Grosso do Sul anunciou que a Lei 349/2025 permitirá que empresas com benefícios fiscais no estado invistam em projetos culturais e esportivos previamente aprovados pelos Ministérios da Cultura e do Esporte. Entre as companhias interessadas, a Petrobras se destacou ao manifestar intenção de participar, junto a mais de 300 empresas locais de diversos setores, como papel e álcool. A iniciativa visa captar recursos significativos, elevando a qualidade e o alcance de atividades esportivas e culturais em todo o estado. Secretarias e municípios já se preparam para apresentar projetos que possam receber esses aportes.

A medida promete fortalecer a formação de cidadãos e incentivar jovens a se engajarem em atividades construtivas. Segundo autoridades, a parceria público-privada será decisiva para transformar o cenário cultural e esportivo regional. Espera-se que os primeiros investimentos comecem ainda neste ano, impulsionando projetos estratégicos e de grande impacto social.