Perícia investiga queda de Avião em MS que deixou dois Feridos

Equipes do DRACCO estão investigando a queda de uma aeronave em Chapadão do Sul. Na queda duas pessoas ficaram feridas entre os quatro ocupantes da aeronave.

A delegada Ana Cláudia Medina comentou que a equipe vai avaliar o local e a dinâmica do acidente para entender suas causas. Testemunhas relataram que a queda aconteceu durante o procedimento de pouso. As autoridades isolaram a área e aguardam a chegada do CENIPA deve chegar ao local hoje (25), para iniciar a investigação. O CENIPA é responsável por identificar fatores que contribuíram para o acidente, com o objetivo de prevenir futuros incidentes.