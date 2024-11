Penitenciária de Três Lagoas implanta uniformização de toda a massa carcerária

A PSMTL (Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas) agora conta com toda sua massa carcerária uniformizada. São mais de 760 internos totalmente uniformizados, refletindo em melhorias na segurança e salubridade do local.

Cada interno recebeu dois pares de uniformes compostos por duas camisetas, duas bermudas e uma calça, tudo na cor laranja, conforme padrão institucional, o que facilita a identificação dos detentos dentro da unidade, representando mais uma etapa vencida dentre outras melhorias que estão sendo implementadas no local.

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria entre a unidade e a Associação ARTABAN, que desenvolve atividades de costura dentro da penitenciária. A Artaban produziu os uniformes sem custos para a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

De acordo com o diretor da PSMT, Walter Medeiros, além de contribuir para a padronização dos internos, a parceria também oferece benefícios diretos aos detentos que participam do processo de confecção dos uniformes. “Os custodiados que trabalham no Setor de Costura recebem remuneração conforme previsto em lei e, como incentivo, têm direito à remição de pena, ou seja, redução do tempo de prisão a ser cumprido em razão do trabalho”, explicou.

O diretor ainda fez questão de reconhecer o esforço coletivo. “Foi uma grande conquista para a unidade penal. Ver todos os internos utilizando o mesmo uniforme facilita a identificação e reforça a disciplina. Agradeço a minha equipe e aos policiais penais que, diariamente, garantem a segurança da unidade com muito empenho e dedicação”, finalizou.