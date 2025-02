Paulo Duarte defende maior participação do parlamento no desenvolvimento de MS

Durante a solenidade de abertura do ano legislativo na ALEMS nesta terça-feira (4), o deputado estadual Paulo Duarte (PSB), representante do Bloco 2, destacou a importância de um parlamento com participação ativa no cenário político do estado. Em sua fala, Duarte defendeu a inclusão social como pilar para o crescimento econômico sustentável e o avanço tecnológico de MS.

O parlamentar criticou a reforma tributária nacional, argumentando que a proposta prejudica estados produtores como MS, favorecendo os estados consumidores do sul e sudeste. “Fomos atropelados pelo Congresso Nacional nas discussões sobre a reforma”, afirmou Duarte, destacando sua visão técnica como auditor fiscal e economista.

Duarte também mencionou dois temas cruciais para o estado em 2025: o leilão de rodovias federais e estaduais e a concessão da hidrovia do Rio Paraguai. O deputado alertou para a necessidade de uma atuação mais firme do parlamento, destacando o risco de um “apagão de infraestrutura” em MS. Ele também defendeu melhorias no Rio Paraguai para otimizar o escoamento de produção, como forma de impulsionar o desenvolvimento econômico de forma sustentável.