Paulinho explica escolha pelo Palmeiras e fala sobre recuperação

Paulinho, novo reforço do Palmeiras para 2025, se apresentou oficialmente e revelou os motivos que o levaram a escolher o clube, após três propostas. O atacante, que se recupera de uma cirurgia na perna direita, afirmou que ainda não tem data para estrear, mas destacou que sua recuperação está avançando bem.

Inspirado por Edmundo e Cristiano Ronaldo, Paulinho se considera um “homem-gol” e destacou a mudança de posição que o ajudou a evoluir no Brasil. O jogador também elogiou a estrutura do Palmeiras, afirmando que o clube se destaca pela organização e atenção com os atletas. “Estou confiante de que as coisas vão dar certo”, afirmou.