Papai Noel é assaltado no Guarujá

No último domingo (15), um homem fantasiado de Papai Noel e outras quatro pessoas foram vítimas de um assalto no Parque Enseada, no Guarujá, litoral de São Paulo. A ação, que foi registrada por câmeras de segurança, mostra dois homens em uma motocicleta abordando o grupo. Armados, eles roubaram os presentes e fugiram rapidamente. A vítima principal, o “Papai Noel”, estava ao lado de uma caminhonete, junto com sua assistente e mais três pessoas.

Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que está analisando as imagens para identificar os criminosos. A polícia destaca a importância do registro do boletim de ocorrência, que auxilia no monitoramento da criminalidade e no aumento do policiamento nas áreas mais afetadas.

O caso gerou repercussão nas redes sociais, onde o vídeo do assalto foi compartilhado. As autoridades permanecem em alerta e solicitam que as vítimas formalizem a denúncia para dar continuidade às investigações.