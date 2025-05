Papa Leão XIV divide torcidas em Chicago

A eleição do papa Leão XIV nesta quinta-feira (8) não apenas movimentou o Vaticano, mas também acendeu uma rivalidade inusitada no mundo do esporte. Natural de Chicago, nos Estados Unidos, o novo pontífice — nascido Robert Prevost — virou alvo de disputa entre os dois principais times de beisebol da cidade: Chicago Cubs e Chicago White Sox.

Logo após o anúncio do novo papa, o White Sox publicou um vídeo nas redes sociais em que o irmão de Prevost afirma que ele torce para o time do lado sul da cidade. A legenda brinca: “A família sempre sabe o que é melhor”.

Do outro lado, o Chicago Cubs não ficou para trás. A franquia usou suas redes para felicitar Leão XIV e reivindicar o papa como torcedor de longa data da equipe, citando fontes próximas ao novo líder católico.

A controvérsia tomou conta da internet, gerando memes e discussões acaloradas entre os torcedores. Apesar da rivalidade, o próprio Leão XIV ainda não se manifestou oficialmente sobre sua preferência esportiva.

Diferente de seu antecessor, o argentino Francisco, torcedor assumido do San Lorenzo, Leão XIV parece manter uma postura mais discreta em relação a esportes.