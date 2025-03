Pactos reforçam proteção à mulher em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) participou, nesta segunda-feira (17), da assinatura de pactos destinados a fortalecer o combate à violência contra a mulher no estado. Os acordos visam agilizar as intimações de medidas protetivas e melhorar o atendimento na Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande.

O Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, destacou a importância das parcerias para otimizar a resposta do sistema de justiça e proteger as mulheres. Entre os pactos firmados, o Tribunal de Justiça se comprometeu a capacitar servidores e enviar mandados para cumprimento pelas polícias Civil e Militar. Além disso, a Casa da Mulher Brasileira será aprimorada com um novo modelo de coordenação para garantir maior eficiência no acolhimento.

A iniciativa conta com o apoio do Governo do Estado, do município de Campo Grande e de diversas instituições, que visam transformar a Casa da Mulher Brasileira em referência nacional no atendimento a vítimas de violência. Além disso, o MPMS criou uma força-tarefa para acelerar a apuração dos crimes de gênero, com o uso de tecnologia e novos protocolos de segurança.