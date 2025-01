Operário de Caarapó vence time da Série A e mantém viva a esperança de classificação

O Operário Caarapoense alcançou um marco histórico na tarde desta quinta-feira (9) ao conquistar sua primeira vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A equipe venceu o Juventude por 1 a 0, mantendo vivas as chances de classificação para a próxima fase da competição.

O único gol da partida foi marcado por Jeander, aos 15 minutos do segundo tempo. A jogada começou com Bahia, que fez uma bela ação individual, conduzindo a bola e finalizando para o gol. O goleiro adversário realizou uma defesa parcial, mas, no rebote, Jeander apareceu bem posicionado para cabecear e garantir a vitória do time de Caarapó.

Jeander, mais uma vez, mostrou estrela em momentos decisivos. O atacante, que já havia sido essencial na final do Campeonato Estadual Sub-20 ao marcar ambos os gols que garantiram o título, voltou a brilhar e ser determinante para a equipe.

O Operário iniciou a partida com a seguinte formação titular: Breno; Thiago, Felipe, Bragança, Augusto e Emanuel; Bahia, Gansin, João Victor; Matheus e Natan. No banco de reservas estavam: Heile, Weverton, Jeander, Vanderlei, Joaquim, Murilo e Gustavo.

Chances de classificação

Com a vitória, o Operário chegou a quatro pontos no Grupo 12 e agora aguarda o resultado da partida entre Comercial de Tietê e América-RN, marcada para as 14h15 (horário de MS), para definir seu destino na competição.

O Comercial soma três pontos, enquanto o América possui apenas um. Ambos têm chances de ultrapassar o Operário na tabela. Caso o América vença por um gol de diferença, o critério de desempate será o número de cartões amarelos e vermelhos recebidos, já que as equipes ficariam empatadas em todos os outros critérios.

A expulsão do zagueiro Felipe Petinari, no final da partida contra o Juventude, complicou ainda mais as chances do Operário. O número de cartões vermelhos pode ser determinante caso o América vença pelo placar mínimo.

Por outro lado, se o América vencer por dois ou mais gols de diferença, a classificação ficará com o time de Natal. Já em caso de vitória ou empate do Comercial, será a equipe paulista que avançará.

Sobre a Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o principal torneio de categorias de base do futebol brasileiro e tem sido uma vitrine para jovens talentos desde sua criação, em 1969.

Na edição de 2025, a competição conta com 128 equipes, divididas em 32 grupos na primeira fase. A partir da segunda fase, os jogos passam a ser eliminatórios. A grande final está marcada para o dia 25 de janeiro, em celebração ao aniversário da cidade de São Paulo.