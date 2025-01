Operação Boas Festas: Polícia Militar em Três Lagoas prende autor de tráfico de drogas.

Na quarta-feira, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM de posse de informações que na rua Rui José da Costa, no bairro jardim Paranapungá, funciona como ponto de venda de entorpecentes “boca de fumo”, os policiais intensificaram rondas e abordagens nas proximidades, quando por volta das 12h30 visualizaram em frente à casa alvo da denúncia, um cidadão pegando algo pequeno através da fresta do portão, sendo de imediato realizado a incursão no imóvel onde foi localizado algumas porções de crack fracionadas, prontas para comércio (pesando 11.2 gramas).

Durante entrevista o indivíduo alvo das denúncias confirmou a venda do entorpecente, bem como o valor de cada porção da droga, sendo lhe dada voz de prisão e realizado sua apresentação na Delegacia de Polícia.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM