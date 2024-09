O candidato PCD Fernando Machado quer ver o pobre com carro zero e não taxar ricos, assim ofertas de emprego devem aumentar.

O candidato a vereador do MDB Fernando Machado tem realizado diversas reuniões nas regiões de Campo Grande apresentando sua candidatura à Câmara Municipal de Campo Grande, os eventos está sendo um verdadeiro sucesso, reunindo apoiadores e cidadãos interessados em conhecer suas propostas. A atmosfera estava repleta de entusiasmo e esperança por um futuro melhor para a cidade.



Durante as reuniões, Fernando Machado teve a oportunidade de apresentar suas principais proposta, Ele destacou conquistas importantes, como (Propor uma lei que proíba no município ciclovias com buracos e desnivelamentos.), que beneficiaram diretamente a população. Fernando compartilha suas ideias, enfatizando a importância da participação cidadã e do diálogo aberto com a comunidade.



Entre as propostas apresentadas estão:



1 Infraestrutura: Propor uma lei que proíba no município ciclovias com buracos e desnivelamentos.



2 Infraestrutura: Conhecer o plano estratégico da Solurb no tocante à cobertura completa de Campo Grande na coleta seletiva de resíduos sólidos. Caso esta cobertura esteja muito longe de ser atingida criarei uma proposição/matéria a ser discutida, votada e aprovada para que todos os munícipes tenham coleta seletiva de lixo em um curto período de tempo.



3 Saúde: Qualquer pessoa com deficiência seja ela física, auditiva ou mental terá gratuidade em eventos de lazer organizados por empresa(s) privada(s) que tenham entradas não gratuitas. A organizadora deverá dispor de espaços com cadeiras para receber os indivíduos nestas condições. Este espaço deverá ser em áreas vips, fora da pista principal onde ocorrerá a programação. Indivíduos com transtorno do espectro autista estão incluídas nesta proposição.



4 Segurança: Criar uma lei que dê direito a todo campo-grandense ter seguro para seu automóvel ou moto. Funcionará assim: Esta lei obrigará seguradoras nacionais a formularem propostas de seguros que atendam todas as rendas de clientes da Capital.



A empresa será obrigada a disponibilizar a opção de pagamento por boleto de 3 a 12 vezes sem juros, aceitar negativados e deverá conter no mínimo cobertura 100% da FIPE Para roubos e perda total aos munícipios de Campo Grande.



Obrigatoriamente cobrirá também colisões e colisões a terceiros. Estas 4 coberturas serão obrigatórias e a franquia deverá se adequar à renda do segurado habitante de Campo Grande. A Seguradora terá o direito de comprovar a inviabilidade para alguns clientes. O Procon municipal avaliará se aceita os argumentos da seguradora ou se a obrigará a dar o aceite da proposta. O candidato também reafirmou seu compromisso em trabalhar por uma Campo Grande mais justa, inclusiva e próspera.