Novas oportunidades: Governo de MS inaugura aeródromo de Inocência para impulsionar negócios

Para contribuir com este novo ‘boom’ econômico de Inocência, o governador Eduardo Riedel inaugurou nesta quarta-feira (9) o novo aeródromo da cidade, que tem investimento de R$ 19 milhões. A estrutura vai contribuir para impulsionar os negócios na região.

A obra do aeródromo teve a implantação das pistas de pouso e decolagem, de taxiway (que conecta a pista principal ao pátio), do pátio de aeronaves e do alambrado operacional. A pista tem extensão de 1.500 metros por 30 metros.

“Vivemos um processo histórico aqui na cidade, rumo ao desenvolvimento. O Estado tem a missão de transformar os aerodromos e infraestrutura, para favorecer aí da mais este ambiente de prosperidade. Um compromisso com a população e iniciativa privada. Sem deixar os mais vulneráveis pra trás”, afirmou o governador.

Esta obra faz parte do Plano Aeroviário Estadual, que é o maior investimento aeroviário da história do Estado, chegando a R$ 250 milhões para a construção de novos aeroportos, assim como reforma e implantação de dispositivos onde não existem.

O objetivo da gestão estadual é impulsionar o turismo, facilitar o transporte de cargas e passageiros e fomentar a economia local. Desta forma os municípios estarão preparados para receber grandes investidores nacionais e internacionais.

O prefeito de Inocência, Antônio Ângelo, destacou que o sentimento é de gratidão. “Agradecer a todos que vieram, pois é um sonho transformar Inocência. Temos aqui uma pista maravilhosa, que o Estado construiu pra nós. Obrigado por este belo projeto entregue. Sem apoio não teríamos esta obra hoje”.

O novo espaço faz parte dos investimentos do Governo do Estado na cidade, que ultrapassam R$ 65 milhões em áreas como infraestrutura, educação e saúde. O município recebe a maior fábrica de celulose do mundo, que está sendo construída pela Arauco. São mais de R$ 25 bilhões da iniciativa privada no projeto Sucuriú. No pico principal da obra vai gerar 14 mil empregos.