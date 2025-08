Nova Faculdade de Medicina é inaugurada em Dourados

A cidade de Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, celebrou na sexta-feira (1) a inauguração da nova Faculdade de Medicina (FMD), a segunda do município. O evento contou com a presença do articulador político Marco Santullo (PP), que exaltou o papel da educação na transformação social. “Investir em educação é plantar um futuro digno”, afirmou durante a cerimônia.

A instituição oferecerá 60 vagas anuais para o curso de Medicina, com duração de seis anos. O projeto foi idealizado pelo Dr. Henrique Sartori e aprovado pelo Ministério da Educação com base no parecer do Conselho Nacional de Educação. O credenciamento é válido por quatro anos.

O novo curso representa um avanço regional, sendo o primeiro a ser criado na área médica em Dourados após 25 anos. A expectativa é que a faculdade fortaleça tanto a formação de profissionais quanto a estrutura de saúde local. Ao final da solenidade, Santullo se reuniu com lideranças locais do Progressistas para discutir estratégias eleitorais.