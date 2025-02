Nova Andradina recebe 2ª etapa do Team Route Speed Race

Nova Andradina se prepara para receber no próximo domingo (16) a segunda etapa do Team Route Speed Race, um evento de ciclismo que promete agitar a cidade. Com o apoio da Prefeitura Municipal e da Fundação de Esporte e Lazer (FUNAEL), a competição contará com a participação de cerca de 200 atletas de diferentes cidades de Mato Grosso do Sul e estados vizinhos.

Os ciclistas disputarão provas de 45km e 90km, com premiações totais de R$ 36 mil, que serão distribuídas entre os cinco primeiros colocados de todas as categorias. A competição será organizada pelo grupo Team Route 756, em parceria com a Federação Sul-Mato-Grossense de Ciclismo, e contará com categorias para diversas faixas etárias e níveis de habilidade.

A largada será às 7h30, em frente ao Ginásio de Esportes “Irmão Brás Sinigáglia”, e os ciclistas enfrentarão percursos desafiadores, com premiações atraentes para os vencedores.