NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeito Paleari se reúne com comando da Polícia Militar para fortalecer segurança pública.

Na manhã desta quarta-feira (29), o prefeito José Paulo Paleari recebeu em seu gabinete o Major Nelson Vieira, comandante do 15° BPM de Maracaju, e o Tenente Raphael Penzo, comandante do pelotão da Polícia Militar em Nova Alvorada do Sul. O encontro teve como foco o fortalecimento das ações de segurança pública no município, reafirmando a parceria entre a administração municipal e as forças de segurança do Estado.

Durante a reunião, foram discutidos projetos estratégicos e novas iniciativas para ampliar a parceria das instituições e segurança da população sul-nova-alvoradenses.

Atualmente, Nova Alvorada do Sul ocupa a terceira posição entre as cidades mais seguras de Mato Grosso do Sul. Conforme levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a cidade ocupava nos anos anteriores a sétima posição.

No balanço realizado ao longo de 2024, o município apresentou queda de 20% nos furtos, 50% nos roubos, 50% nos feminicídios e 25% nos homicídios. Índices importantes que graças às ações conjuntas entre o poder público e as forças policiais, garantindo mais segurança para a população.

Durante a reunião o prefeito Paleari destacou a importância dessa parceria para manter e melhorar ainda mais os resultados já alcançados.

“Estamos muito otimistas com o levantamento do último ano em Nova alvorada do Sul, tivemos uma queda muito significativa em ocorrências na nossa cidade. Tudo isso é graças a um belíssimo trabalho que a Segurança Pública tem desenvolvido no município. Segurança pública é prioridade da nossa gestão, e essa reunião reafirma nosso compromisso em seguir fortalecendo essa área tão essencial para a qualidade de vida da nossa população. Trabalhando em conjunto com a Polícia Militar e com as demais forças, conseguiremos ampliar ações preventivas e garantir um município cada vez mais seguro para todos”, ressaltou Paleari.