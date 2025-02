Neymar chega de helicóptero para treino no Santos

Neymar realizou seu primeiro treino hoje (3) no Santos após o retorno ao clube, chegando ao CT Rei Pelé de helicóptero. O atacante, que havia sido apresentado à torcida na última sexta-feira, viajou de Mangaratiba, onde assistiu à vitória do Santos sobre o São Paulo no Campeonato Paulista. Neymar deve reestrear pelo clube na próxima quarta-feira, contra o Botafogo-SP, data em que completa 33 anos.

Com sua chegada ao CT, o jogador deu início aos treinamentos para a partida, após ser liberado do compromisso no estádio da Vila Belmiro devido ao desgaste da viagem. O treinador Pedro Caixinha confirmou que Neymar estará à disposição para a reestreia, mas o Santos deve agir com cautela para evitar possíveis lesões, já que o atleta teve uma breve passagem pelo Al-Hilal em 2024, com apenas duas partidas disputadas devido a problemas no joelho.